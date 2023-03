Realme annuncia per l'Europa C55, la Dynamic Island di iPhone su Android

Realme ha confermato il lancio dello smartphone C55 er il prossimo 22 marzo. Realme ha già svelato ufficialmente gli aggiornamenti strategici della serie C ed ora sta per arrivare il primo C55 aggiornato. Francis Wong, CEO di realme Europa, ha dichiarato: “Realme posiziona la sua serie C aggiornata come il campione del settore, con l’obiettivo di offrire funzioni che vanno oltre le aspettative e democratizzano le funzionalità distintive per migliorare l’esperienza dell’utente.” Realme C55 avrà una fotocamera principale da 64MP del segmento ed è il primo prodotto della serie C a disporre di un sensore di alto livello con una dimensione dei pixel di 0,7μm e un formato ottico di 1/2″, lo stesso sensore utilizzato su realme GT Master Edition. C55 è poi dotato di una RAM dinamica fino a 16 GB e di una ROM da 256 GB. Inoltre, si avvale di Android 13 & UI 4.0 per la prima volta nella serie. In aggiunta, il C55 sarà il primo prodotto dotato della funzione “Mini Capsule”, che si estende a sinistra e a destra del punch-hole della fotocamera selfie del telefono, una caratteristica chiaramente ripresa dalla Dynamic Island di iPhone 14 Pro.