realme 4K Smart TV Stick – Streaming Player con telecomando, nero

Descrizione prodotto

Intrattenimento illimitato

realme Smart TV Stick include molte piattaforme di intrattenimento, fornendo contenuti musicali, video e giochi, per offrire una gamma completa di esperienze.

Assistente Google

realme Smart TV Stick Ileva incorporato l’assistente Google. Puoi fare domande, impostare promemoria, visualizzare le previsioni meteo e interagire con la tua Smart TV.

ChromeCAST integrato

ChromeCAST può inviare il contenuto del telefono allo schermo TV. Guardare immagini e video con i tuoi amici utilizzando l’app Google Home è più facile e divertente.

Di dimensioni ridotte, realme Smart TV Stick è dotato di un potente processore quad-core ARM Cortex-A35 e di 2 GB di RAM per una visione e un funzionamento perfetti.

realme Smart TV Stick riproduce le immagini in alta qualità, consentendo un’uscita fino a 4K e una connettività avanzata che permette di godere di un’esperienza visiva eccellente.

realme Smart TV Stick è compatibile con tutti i telecomandi realme. Utilizzando il microfono integrato, è possibile accedere rapidamente all’assistente vocale.

59,99 €