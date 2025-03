Realme 14 Pro+: Offerta Imperdibile al Lancio in Italia

Dopo il lancio al Mobile World Congress di Barcellona, il nuovo smartphone realme 14 Pro+ è ora disponibile in Italia. Questo modello di fascia media rappresenta una sfida diretta per i concorrenti cinesi come Xiaomi-Redmi e la sudcoreana Samsung, puntando su un ottimo rapporto prezzo-caratteristiche tecniche.

Abbiamo testato il realme 14 Pro+ e possiamo confermare che è un dispositivo molto interessante, soprattutto grazie alle promozioni di lancio che lo rendono ancora più accessibile. Nonostante sia uno smartphone di fascia media, presenta funzioni spesso riservate a modelli di alta gamma, come la certificazione IP69, che consente l’immersione in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti, rendendolo adatto anche per scatti subacquei.

Il comparto fotografico è di alto livello, con tre sensori, inclusi uno zoom periscopico 3X che garantisce ingrandimenti senza perdita di qualità. La qualità delle immagini è notevole, con colori ricchi e vivaci. Tra le opzioni innovative c’è la eSIM, che semplifica il cambio di operatore telefonico.

La batteria, dotata di tecnologia SiC, offre un’ottima autonomia e una ricarica rapida a 80 watt. Il display da 6,83 pollici, luminosissimo, è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 7i. Un tocco distintivo è la colorazione “Pearl White”, che cambia tonalità a seconda della temperatura.

Il realme 14 Pro+ è disponibile in due varianti: 8/256 GB a 529,99 euro (in promozione a 429,99 euro) e 12/512 GB a 579,99 euro (prezzo promozionale 529,99 euro). I costi sono competitivi, rendendolo una scelta interessante per chi cerca uno smartphone intorno ai 500 euro.