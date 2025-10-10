24.3 C
Reality spietati su Netflix: inganni e tradimenti da scoprire

Da StraNotizie
Netflix non offre solo film e serie TV, ma ha ampliato la sua offerta con reality show sempre più audaci e intriganti. Tra questi, esiste una categoria di reality definiti “spietati”, dove la strategia e l’inganno diventano fondamentali per vincere.

Il primo titolo da menzionare è Million Dollar Secret, in cui dodici concorrenti sono rinchiusi in una villa lussuosa e competono per un milione di dollari. Un concorrente sorteggiato riceve la somma, ma deve mantenere segreta la propria vincita, altrimenti perderà il premio a favore di un altro. Le eliminazioni avvengono tramite votazioni segrete, amplificando le tensioni e le strategie tra i partecipanti.

Un altro show, The Devil’s Plan, sfida i concorrenti attraverso giochi di intelletto e alleanze, mentre l’inaffidabilità e i patti segreti sono essenziali per avanzare. I perdenti rischiano di essere eliminati, rendendo la competizione ancora più intensa.

In seguito, Squid Game – La Sfida richiama l’omonima serie TV, con concorrenti reali che affrontano prove ispirate al programma originale, senza il rischio di morte reale ma con simulazioni che rendono l’atmosfera più tesa.

Disposti a tutto, noto anche come Don’t Hate The Player, è un reality di strategia e manipolazione ambientato in un contesto di lusso, dove 13 concorrenti devono gestire alleanze e fiducia per evitare di essere “mandati in panchina”.

Infine, Siren: Sopravvivere su un’isola deserta vede ventiquattro donne, professioniste in vari ambiti, sfidarsi in prove fisiche e mentali su un’isola remota, aggiungendo un ulteriore strato di competitività al panorama dei reality show su Netflix.

