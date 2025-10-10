20 C
Roma
venerdì – 10 Ottobre 2025
Attualità

Reality show in Italia: il gioco dei traditori su Prime Video

Da StraNotizie
Reality show in Italia: il gioco dei traditori su Prime Video

Il nuovo reality psicologico di Prime Video, intitolato “The Traitors”, presenta una sfida entusiasmante: scoprire i traditori tra i concorrenti. Il programma, che debutta il 30 ottobre, è un adattamento di un format che ha vinto diversi Emmy, e si basa su un gioco di strategia simile a “Lupus in tabula” e “Among Us”.

Nel programma, quattordici concorrenti saranno isolati in un castello medievale in Trentino per due settimane, offrendo un’atmosfera carica di suspense e un’interpretazione cinematografica. Alessia Marcuzzi assume il ruolo della castellana, un cambio di stile rispetto alla sua consueta presenza materna. Ha dichiarato di aver dovuto adottare un atteggiamento serio e distaccato, riprendendo un sogno d’infanzia di fare l’attrice.

Il gioco si fa intenso, con momenti drammatici come un “funerale” fittizio, in cui i concorrenti hanno vissuto un’esperienza emotiva che ha toccato anche la Marcuzzi. La dinamica del reality si concentra sull’eliminazione dei concorrenti, che devono riconoscere chi è il traditore, coabitando con la tensione di dover mentire e ingannare. La produzione ha scelto di rivelare subito l’identità dei traditori per permettere agli spettatori di focalizzarsi sulle strategie in gioco.

Tra i partecipanti troviamo volti noti come Rocco Tanica, Aurora Ramazzotti e Paola Barale. Marcuzzi ha spiegato che la scelta di chi fosse traditore e chi leale è stata fatta dai produttori, creando curiosità sulle diverse strategie che i concorrenti adotteranno per cercare di vincere il premio di 100 mila euro, evidenziando il concetto che, talvolta, non fidarsi è la chiave per il successo.

Articolo precedente
Nuove norme europee per cani e gatti in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.