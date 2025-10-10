Reality show in Italia: il gioco dei traditori su Prime Video

Il nuovo reality psicologico di Prime Video, intitolato “The Traitors”, presenta una sfida entusiasmante: scoprire i traditori tra i concorrenti. Il programma, che debutta il 30 ottobre, è un adattamento di un format che ha vinto diversi Emmy, e si basa su un gioco di strategia simile a “Lupus in tabula” e “Among Us”.

Nel programma, quattordici concorrenti saranno isolati in un castello medievale in Trentino per due settimane, offrendo un’atmosfera carica di suspense e un’interpretazione cinematografica. Alessia Marcuzzi assume il ruolo della castellana, un cambio di stile rispetto alla sua consueta presenza materna. Ha dichiarato di aver dovuto adottare un atteggiamento serio e distaccato, riprendendo un sogno d’infanzia di fare l’attrice.

Il gioco si fa intenso, con momenti drammatici come un “funerale” fittizio, in cui i concorrenti hanno vissuto un’esperienza emotiva che ha toccato anche la Marcuzzi. La dinamica del reality si concentra sull’eliminazione dei concorrenti, che devono riconoscere chi è il traditore, coabitando con la tensione di dover mentire e ingannare. La produzione ha scelto di rivelare subito l’identità dei traditori per permettere agli spettatori di focalizzarsi sulle strategie in gioco.

Tra i partecipanti troviamo volti noti come Rocco Tanica, Aurora Ramazzotti e Paola Barale. Marcuzzi ha spiegato che la scelta di chi fosse traditore e chi leale è stata fatta dai produttori, creando curiosità sulle diverse strategie che i concorrenti adotteranno per cercare di vincere il premio di 100 mila euro, evidenziando il concetto che, talvolta, non fidarsi è la chiave per il successo.