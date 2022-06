Vacanze romane nella capitale per gli ex sovrani del Belgio Alberto e Paola di Liegi, nata Ruffo di Calabria. Ormai lontani da ogni obbligo ufficiale dopo l’abdicazione del re a favore del primogenito Filippo, il 3 luglio 2013, la regale coppia si divide tra il Belgio, il sud della Francia e Roma, città galeotta dove scoppiò il loro amore.

Una breve passeggiate in serata, nel cuore del centro storico, per raggiungere uno dei ristoranti più amati, da Sabatino. Sono clienti abituali gli ex sovrani del Belgio nello storico locale di Piazza S. Ignazio, dove troneggia, tra l’altro, un loro ritratto. Spesso giungono in compagnia di amici o semplicemente in coppia, per pasti frugali, semplici ma sofisticati a base di pesce e vino rosso. La scelta del dessert, stasera, è caduta su un gelato al cioccolato.

Lei in abito blu di lino e l’eterno taglio corto sale e pepe (una scelta, sembra, fortemente voluta da Paola del Belgio dopo l’abdicazione del consorte), lui sportivo, più estroverso ed espansivo, con macchina fotografica a seguito. Sempre la stessa da anni.