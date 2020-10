Naked Attraction sta per arrivare nel nostro paese con una produzione tutta italiana e come prevedibile in queste settimane gli autori stanno cercando concorrenti.

Il programma è molto famoso all’estero (e chi bazzica BitchyX.it lo conosce molto bene), dato che si tratta a tutti gli effetti di un dating show dove il single di turno è chiamato a scegliere il proprio partner ammirandolo completamente come mamma l’ha fatto, con tanto di ingrandimento (senza censura) nelle parti basse.

A quanto pare una delle puntate della versione italiana avrà i partecipanti omosessuali, dato che su Grindr sta girando un messaggio di quello che sembrerebbe essere un casting online in versione smartworking.

“Ciao, ti contatto da una società di produzione televisiva di Roma. Stiamo per partire con un nuovo programma, un dating show per single molto particolare. E’ un esperimento sociale che per la prima volta approderà anche in Italia dove i single si scelgono non per affinità caratteriali ma sulla base della sola attrazione fisica mostrandosi…nudi. Potrebbe interessarti?”

Ovviamente non posso sapere se il messaggio è stato realmente mandato da un autore o se si tratta di qualche mitomane, ma nel dubbio Naked Attraction Italia andrà in onda – senza censure – nel portale a pagamento DPlay Plus.

Ce mancavano i casting su Grindr 😂 pic.twitter.com/5F5LD3rTQj — 🔱 Valerio (Emily)🏳️‍🌈 🇪🇺🎈 (@VonInWonderland) October 5, 2020

FONTE | BlogTvItaliana.it