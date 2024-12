Real Madrid-Pachuca 3-0, Ancelotti vince la Coppa Intercontinentale

Il Real Madrid, sotto la guida di Carlo Ancelotti, ha conquistato la Coppa Intercontinentale, battendo il Pachuca per 3-0 nella finale di Lusail, in Qatar. Le reti sono state segnate da Mbappè, Rodrygo e Vinicius, quest’ultimo su calcio di rigore. Questo successo rappresenta il 15° trofeo per Ancelotti con i blancos, rendendolo l’allenatore più vincente nella storia del club. Il Real Madrid ha dominato la partita contro i messicani, campioni della Concacaf Champions League.

Nella formazione iniziale, Ancelotti schiera Mbappè, tornato dopo un infortunio, insieme a Rodrygo, Bellingham e Vinicius. Nonostante le aspettative, sono stati i messicani a partire meglio, con il portiere Courtois che salva il Real Madrid con alcune parate decisive su Rodriguez e Idrissi. Dopo una prima metà di partita piuttosto blanda, il Real accelera al 37′, quando Bellingham trova lo spazio per un doppio passo di Vinicius che serve Mbappè: la sua conclusione porta il punteggio sull’1-0.

Nella seconda metà, il Real Madrid gioca con maggiore sicurezza e raddoppia al 53′ grazie a un bel gol di Rodrygo. Dopo uno scarico di Mbappè, Rodrygo finge di calciare con il sinistro e poi mette a segno un bel tiro a giro di destro, che supera il portiere avversario. Il Var viene consultato per un possibile fuorigioco di Bellingham, ma il gol viene convalidato.

Il Pachuca cerca di reagire, ma Courtois si dimostra ancora una volta molto attento. La partita viene definitivamente chiusa all’83’ quando Vinicius realizza un rigore dopo un fallo di Idrissi su Lucas Vasquez. Dal dischetto, Vinicius non sbaglia e segna il terzo gol per il Real. Nel finale, il Pachuca ha un gol annullato per fuorigioco, ma ciò non cambia l’esito della gara. Il Real Madrid porta a casa il trofeo, consolidando il proprio dominio nel calcio internazionale e regalando al suo allenatore un ulteriore segnale della sua grandezza.