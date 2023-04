Real Madrid, l'annuncio di Ancelotti e lo spogliatoio esplode – Video

Carlo Ancelotti manda in visibilio lo spogliatoio del Real Madrid dopo la vittoria per 4-0 sul campo del Barcellona nel ritorno della semifinale di Coppa del Re. Ancelotti tiene un breve discorso davanti ai giocatori, li elogia per la prestazione e ricorda che la finale va ancora giocata. “Primo: è un orgoglio sedersi in panchina e vedere una partita del genere. Secondo: vi ho detto una bugia, non era una finale. Era una semifinale, dobbiamo ancora giocare la finale”. Alla fine, l’annuncio che fa esplodere lo spogliatoio: “Terzo, ascoltate bene: domani giorno libero!”.