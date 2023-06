Real Madrid, è ufficiale: Benzema lascia

La squadra: “Gratitudine e affetto per chi è già una delle nostre più grandi leggende”. L’attaccante francese in 14 stagioni ha vinto 25 titoli

E’ ufficiale l’addio di Karim Benzema dal Real Madrid. L’attacante francese, classe ’87, lascia quindi il Real dopo 14 stagioni e 25 titoli. “Il Real Madrid e il nostro capitano Karim Benzema hanno concordato di porre fine alla sua brillante e indimenticabile fase da giocatore per il nostro club. Il Real Madrid – si legge in un a nota – vuole mostrare la sua gratitudine e tutto il suo affetto per chi è già una delle nostre più grandi leggende”.

Nelle sue 14 stagioni da giocatore del Real Madrid dal suo arrivo al club nel 2009 dall’Olympique de Lyon, Benzema ha vinto 25 titoli, un numero record per il Real Madrid: cinque Champions League, cinque Mondiali per club, quattro Supercoppe europee, quattro Campionati, tre Copas del Rey e quattro Supercoppe spagnole.