Real Madrid, 3 giocatori arrestati per diffusione video hot con una minorenne

Tre giocatori del settore giovanile del Real Madrid arrestati per la diffusione di un video a sfondo sessuale che coinvolge una ragazza. La vicenda è legata alla denuncia presentata il 6 settembre dalla madre della minorenne. I fatti sarebbero andati in scena alle Canarie Secondo El Confidencial, i giocatori apparterebbero alla ‘cantera’ del Real, alla filiale del Castiglia e alla terza squadra. Non è escluso che nel caso siano coinvolti anche altri calciatori, compresi elementi della prima squadra.

Gli arresti sarebbero stati effettuati nel centro tecnico di Valdebebas, dove la Guardia Civil ha fermato i giocatori che si apprestavano a scendere in campo per l’allenamento.