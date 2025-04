Readmoo MooInk V: il primo e-reader pieghevole al mondo

Gli smartphone pieghevoli hanno recentemente guadagnato popolarità, e questa tecnologia sta trovando applicazioni anche in altri settori, come dimostra il Readmoo MooInk V, il primo e-book reader con display e-ink pieghevole.

Il dispositivo, quando è aperto, presenta un display E-Ink a colori da 8 pollici, ideale non solo per e-book ma anche per fumetti, capace di visualizzare fino a 50.000 colori con una risoluzione di 300 pixel per pollice. La sua caratteristica principale è la capacità di piegarsi a metà, grazie a una cerniera progettata per resistere a oltre 200.000 piegature. L’utente può scegliere tra due angolazioni: 180 gradi, per un’esperienza simile ad altri e-reader, e 90 gradi, che riproduce l’esperienza di un libro cartaceo. Il peso contenuto di circa 200 grammi lo rende facilmente trasportabile.

Il pannello E-Ink Gallery di nuova generazione permette l’uso all’aperto senza retroilluminazione. Sebbene non sia confermata la lista dei formati compatibili, è probabile che supporti vari formati di e-book e immagini come PDF, EPUB, TXT, JPG e PNG. Non ci sono dettagli sull’autonomia, ma è probabile che il dispositivo offra settimane di utilizzo, a meno che la batteria non sia più piccola a causa del design pieghevole.

Attualmente, Readmoo non ha rilasciato informazioni sul prezzo e sulla disponibilità del MooInk V sul mercato, ma dati i suoi innovativi aspetti, è prevedibile che il prezzo sia superiore rispetto ad altri lettori disponibili.