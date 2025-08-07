Reacher 4: novità e ritorno sul set a Philadelphia

Prime Video è attualmente al lavoro sulla quarta stagione di “Reacher”, la popolare serie ispirata ai romanzi di Lee Child. In queste ore, giungono notizie significative riguardo all’avanzamento della produzione.

Le riprese per la nuova stagione sono riprese a Philadelphia, dopo un periodo di incertezze legate all’adattamento del libro “Gone Tomorrow”. La presenza di troupe cinematografiche sul territorio ha riacceso l’entusiasmo dei fan, confermando che Jack Reacher tornerà con una nuova avventura piena di azione.

Recentemente, i residenti di Philadelphia sono stati avvisati dell’arrivo delle troupe, sotto il titolo provvisorio “Turkey Meatloaf Productions”. Le riprese si svolgeranno in diverse aree tra la 17a e la 19a Strada, con un avviso che informava della chiusura di alcune strade, inclusi Walnut, Locust e 18a Strada, per le riprese previste.

Questa non è la prima volta che “Reacher” gira nell’area di Rittenhouse durante l’estate. Già a giugno, il protagonista Alan Ritchson era stato avvistato mentre filmava al bistrot francese Parc, un evento che aveva attirato l’attenzione quando l’ex presidente Joe Biden si era fermato a visitare il set.

La quarta stagione di “Reacher” è attesa con grande curiosità, e gli appassionati possono aspettarsi nuove avventure su Prime Video nei prossimi mesi.