Re Del Drag: in arrivo il reality che risponde a RuPaul

RuPaul’s Drag Race, inizialmente riservato solo a uomini cisgender omosessuali, ha visto un cambiamento significativo nel 2018 quando RuPaul, dopo aver affrontato critiche per le sue dichiarazioni contro le donne trans, ha deciso di scusarsi e aprire la competizione a concorrenti trans. In precedenza, RuPaul aveva sostenuto che le donne trans avrebbero avuto un “vantaggio” nella competizione, citando il caso di Peppermint, una concorrente trans accettabile poiché all’epoca non aveva ancora completato la transizione. Da quell’anno, molte donne MtF e anche un trans FtM e un uomo etero hanno partecipato al programma, mentre in versioni internazionali come quella inglese e spagnola si sono esibite donne biologiche. Nonostante ciò, nel format non c’è mai stato un Drag King, portando alla creazione di King Of Drag, il primo reality focalizzato sui re del travestimento.

King Of Drag sarà condotto da Murray Hill, un noto drag king attivo dal 1995, e andrà in onda sulla piattaforma americana LGBTQ+ Revry. Annunciata nel dicembre 2024, la premiere è prevista per il 22 giugno 2025, con un trailer già rilasciato. La serie includerà sei episodi in cui otto drag king americani si sfideranno per il titolo di “King of Drag”. Tra i giudici ci saranno anche alcune drag queen famose, come Sasha Velour e Gottmik, note grazie a RuPaul. La comunità spera che RuPaul consideri in futuro di accogliere anche i Drag King nel suo programma.