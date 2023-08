Re Carlo pronto ad adbicare? “Passerà la corona a William”

Nei primi giorni dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, molti si sono chiesti se suo figlio maggiore avrebbe abdicato in favore di William, ma così non è stato. Adesso però l’autorevole Sunday Times ha sganciato una bomba (pubblicata in prima pagina). Secondo una fonte vicina a Buckingham Palace, Re Carlo terrà per sé ‘il ruolo di stabilizzatore e continuatore, un re di transizione, come ponte fra due visioni’ e nei prossimi anni lascerà il trono al suo primogenito, che avrà invece il compito arduo di rinnovare la monarchia inglese. Pare che i Windsor non vogliano sprecare la carta del giovane monarca pronto a svecchiare il palazzo e questo andrà fatto prima che l’immagine di William prenda polvere, così com’è successo a suo padre (che ha perso la sua vera occasione).

“Re Carlo starebbe valutando la possibilità di abdicare. Lui sarà un sovrano ad interim, una cerniera tra passato e futuro, lasciando al figlio William – quando toccherà a lui salire al trono – il compito di rinnovare e modernizzare radicalmente la monarchia britannica. Il progetto di abdicare è una possibilità che potrebbe concretizzarsi perché il padre vuole evitare che il suo erede debba aspettare troppo tempo per avere la corona in testa, come è successo a lui. William Infatti, ha già 41 anni, il sovrano ha 74 anni, ma avendo avuto una madre, la regina Elisabetta, che è vissuta fino a 96 anni, e un padre, il principe Filippo, che è arrivato quasi a 100, può aspettarsi di regnare per altri due decenni o addirittura per un quarto di secolo, in questo caso William diventerebbe monarca dopo i 60-65 anni. Senza quell’immagine giovanile che ora lo contraddistingue grazie alla moglie Kate e ai tre figli piccoli George, Charlotte e Louis. Quando era giovane, Carlo sarebbe stato un re piuttosto riformista, ma ha assunto il trono in un momento di divisioni per la nazione. Il suo regno sarà una sorta di trait d’union tra due visioni distanti”.