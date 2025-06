Re Carlo Nervoso: Cancellazione della Caccia di Santo Stefano?

Re Carlo d’Inghilterra è preoccupato per la possibile cancellazione della tradizionale battuta di caccia di Santo Stefano nella tenuta di Sandringham. Questa battuta, prevista per il 26 dicembre, potrebbe saltare per la prima volta, poiché la tenuta sta esaurendo i fagiani a causa di presunti errori nella gestione. Secondo il quotidiano The Sun, il Re, attualmente in cura per il cancro, sarebbe “furioso” per questa situazione, considerata un “disastro” dal suo entourage, tanto da provocare il licenziamento di un guardiacaccia.

Carlo ha ereditato la tenuta alla morte della regina Elisabetta, promuovendo un’agricoltura biologica e ristrutturando i giardini. Durante le festività natalizie, la sua residenza ospita gran parte della Royal Family, inclusi il Principe William, la Principessa Kate e i loro tre figli.

L’eventuale cancellazione della caccia di Santo Stefano tocca anche il giovane Principe George, che potrebbe presto iniziare a cacciare con suo padre, seguendo una tradizione di famiglia. Tuttavia, ci sono preoccupazioni, soprattutto tra le associazioni animaliste, sul fatto che George possa continuare questa tradizione in un contesto di crescente sensibilità verso le tematiche ambientali.

L’interesse pubblico su questo tema è alto, con dibattiti accesi sulla caccia e sulla sua accettabilità per le future generazioni della famiglia reale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it