Re Carlo lascerà un’intervista sul libro “Spare”? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Re Carlo che ha lasciato tutti a bocca aperta. Durante le prossime settimane, il figlio della defunta Regina Elisabetta II potrebbe finalmente rompere il silenzio e rilasciare un intervista sul libro di Harry, “Spare”. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Direttamente da Buckingham Palace arriva una notizia che ha fatto il giro del mondo nell’arco di pochissime ore. Nel corso delle prossime settimane, ci sarà l’incoronazione di Re Carlo, a seguito di quella della defunta Regina Elisabetta II nel 1953. Tuttavia, in occasione di un evento così speciale, il nuovo Re sarebbe disposto a rilasciare qualche dichiarazione in merito all’autobiografia “Spare” di cui è autore il suo secondogenito Harry.

Fino ad oggi, sia Carlo che William hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla pubblicazione del libro di Harry ma, a distanza di qualche settimana dall’incoronazione, le cose sembrano essere cambiate. Infatti, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, il Re si potrebbe rendere protagonista di un’intervista alla BBC.

I diretti al trono in linea di successione potrebbero esprimere le proprie opinioni in merito al libro “Spare” e rispondere alle accuse sollevate da Harry e Meghan nella serie tv di Netflix. A diffondere la notizia è stato “Mirror” secondo il quale la persona che condurrà l’intervista sarà Jonathan Dimbleby, un caro amico di Carlo.

“Spare” è il libro scritto da Harry il quale ha avuto successo in tutto il mondo. In questa autobiografia, l’uomo ha deciso di sferrare duri colpi per la Royal Family, dalle indiscrezioni sulla morte della Regina Elisabetta II, alle discussione tra Kate Middleton e Meghan Markle e fino ad arrivare alle accuse ai paparazzi per la morte di Lady Diana.