Re Carlo III trionfa con documentario

Dopo essere stato criticato e preso in giro per la sua passione per l’ambiente, re Carlo III si è preso la sua rivincita con un documentario intitolato “Finding Harmony: A King’s Vision”. Il documentario è stato presentato in anteprima nel castello di Windsor, alla presenza di 222 invitati, tra cui la duchessa di Edimburgo, Sophie, e i duchi di Gloucester. Erano presenti anche molti amici intimi del sovrano, come gli attori Kate Winslet, Judi Dench, Benedict Cumberbatch, Kenneth Branagh e Stanley Tucci, la rockstar Rod Stewart, l’astronauta Tim Peake e lo chef Raymond Blanc.

Il documentario, disponibile su Amazon Prime, illustra la missione personale del re per un mondo più equilibrato e sostenibile. Il re spiega i principi di base della sua filosofia “Harmony”, che intende incoraggiare tutti a sentirsi parte della natura. Il documentario è stato filmato in quattro continenti nell’arco di sette mesi e include nuove interviste a Carlo, accompagnate da immagini inedite provenienti dagli archivi Royal.

La presentazione del documentario ha avuto luogo nella Waterloo Chamber del castello di Windsor, una sala che ospita una collezione di dipinti dal valore inestimabile. Gli ospiti hanno seguito il documentario e poi si sono spostati nella St George’s Hall per un ricevimento a base di champagne. Re Carlo ha dichiarato che il documentario è il “lavoro di una vita” e che non ha intenzione di fermarsi qui, poiché ritiene che la causa della salvaguardia dell’ambiente sia ancora lontana dall’essere risolta.

Il re è stato un pioniere nella lotta contro il cambiamento climatico e ha iniziato a parlarne con passione da giovane principe. stato ignorato per decenni, ma non si è mai lasciato intimidire. La serata di presentazione del documentario ha dimostrato la lealtà degli amici di re Carlo, che sono sempre pronti a sostenere le sue iniziative. Il documentario include anche immagini di Harry bambino che pesca con il padre, un gesto che fa pensare a una possibile riappacificazione tra i due.