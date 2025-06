Re Carlo III: Sfilata e Timori per la Sua Salute

La sfilata di re Carlo III per il suo compleanno a Londra ha destato preoccupazioni sulla sua salute. Coinvolto in una parata a Buckingham Palace, il monarca, accompagnato dalla moglie Camilla, ha scelto di percorrere il percorso in carrozza, assente a cavallo. Presenti anche il principe William, Kate e i tre figli, hanno partecipato a un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del recente disastro aereo di un Boeing 737 di Air India, seguendo il desiderio del re, che ha richiesto la fascia nera al braccio per i membri maschili della famiglia.

Carlo compirà 77 anni il 14 novembre, ma per tradizione la parata Trooping the Colour si svolge in estate per garantire un clima più favorevole, scelta stabilita da Giorgio II nel 1748. Dopo la sfilata, il re è apparso sul balcone di Buckingham Palace in alta uniforme, insieme alla consorte e ai figli, richiamando un’attenzione particolare su Kate, che nel 2024 non aveva partecipato a causa di cure per un tumore.

Le condizioni di salute di Carlo, in fase di lotta contro il cancro, hanno sollevato dubbi riguardo alla possibilità di completare i lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace entro il 2028. Le speculazioni continuano a circolare anche in merito a un possibile incontro tra Carlo e il figlio Harry, evidenziando le tensioni persistenti all’interno della Casa Reale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.iltempo.it