Re Carlo III in Italiano: Riflessioni su Dante e Giovanni Falcone

Mercoledì 9 aprile, il Parlamento italiano ha vissuto un evento storico con la visita di Re Carlo III e della Regina Camilla, che per la prima volta hanno parlato davanti alla Camera dei Deputati. Durante il suo discorso, il Re ha sorpreso i presenti parlando in italiano e citando Dante, incluso un verso dalla Divina Commedia. Ha anche reso omaggio a figure significative come Giovanni Falcone e la partigiana Paola Del Din, suscitando sorrisi e applausi.

Il momento è iniziato con l’ingresso del Re e della Regina, accolti da un caloroso applauso dei parlamentari. Successivamente, sono stati intonati l’inno britannico e quello italiano. Carlo III ha aperto il suo discorso citando Dante, con una battuta che ha strappato un sorriso ai presenti: “Spero di non stare rovinando la lingua di Dante.”

Un momento particolarmente commovente è stato quando il Re ha menzionato Giovanni Falcone, ottenendo una standing ovation dall’Aula. Ha ricordato la visita della Regina Elisabetta in Sicilia pochi giorni dopo l’attentato a Falcone, sottolineando l’importanza del legame tra l’Italia e la sua famiglia.

Il discorso si è concluso con una citazione finale dalla Divina Commedia, quando Carlo III ha detto: “Qualunque siano le sfide e le incertezze che inevitabilmente affrontiamo come nazioni… possiamo superarle insieme e lo faremo insieme e quando lo avremo fatto potremo dire con Dante e quindi uscimmo a rivedere le stelle.”

Questa visita ha rappresentato un importante gesto di amicizia tra il Regno Unito e l’Italia, promuovendo un messaggio di unità e collaborazione.