Re Carlo III, chi si è rifiutato e chi canterà all’incoronazione: fra loro anche un italiano

Re Carlo III sta per essere incoronato e la Famiglia Reale ha organizzato a tal proposito un mega evento con tanti artisti musicali.

Nonostante l’importanza dell’evento, alcuni si sarebbero addirittura rifiutati come ad esempio Adele ed Harry Styles. Ma fra i tanti no, sono arrivati anche altrettanti sì. Ci saranno i Take That, Lionel Richie, Freya Ridings, Katy Perry e anche Andrea Bocelli – unico italiano nel cast – che si esibirà insieme a Bryn Terfel.

Re Carlo III, ci sarà anche Andrea Bocelli a cantare per lui

“Ho avuto il grande onore di cantare per sua maestà la regina Elisabetta II in diverse occasioni – ha dichiarato Bocelli -. Ora è un altro grande onore essere invitato ad esibirsi al concerto per l’incoronazione del Re Carlo III” – ha dichiarato Andrea Bocelli ad ANSA – “La mia gioia e il mio entusiasmo si moltiplicano quando ho saputo della possibilità di duettare con il mio caro amico e superbo baritono, sir Bryn Terfel, eseguendo una iconica canzone di solidarietà collettiva”.

Andrea Bocelli si è esibito anche al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II e ha cantato pure per gli ultimi due Papi e per ben tre Presidenti americani, Barack Obama, George W. Bush e Joe Biden.

L’evento The Coronation Concert andrà in scena il 6 maggio e sarà trasmesso dalla BBC.