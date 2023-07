Re Carlo arrabbiato con il figlio William: la richiesta inaspettata

Non solo i rapporti quasi totalmente rovinati con Harry, adesso pare che ci sia maretta anche tra Re Carlo e il suo primogenito William. Stando alla ricostruzione del Mail On Sunday e dell’Indipendent il Principe del Galles avrebbe chiesto al padre di pagare l’affitto per soggiornare nella casa vacanze Llwynywermod (acquistata proprio da Charles 15 anni fa) immersa nel verde vicino al parco nazionale di Brecon Beacons. La casa e i terreni sono passati a William con tutto il Ducato di Cornovaglia (che frutta a William circa 27 milioni di Euro all’anno). Magari Re Carlo sperava almeno in uno sconto…



Re Carlo vs Principe William: i retroscena dell’Indipendent.

“Secondo quanto ci ha riferito una fonte affidabile, il principe William ha detto a suo padre, che dovrà pagare per rimanere nella sua adorata casa gallese. Il sovrano si è molto arrabbiato, ma dovrà comunque pagare come un normale ospite per soggiornare nella casa. La proprietà è stata acquistata per 1,2 milioni di sterline dalla tenuta del Ducato di Cornovaglia per conto di Charles nel 2007 dopo aver trascorso 40 anni alla ricerca della proprietà giusta. La grande proprietà che è chiamata Llwynywermod, è stata rilevata dal principe William dopo la morte della regina Elisabetta II l’anno scorso, quando suo padre è diventato re e William è diventato il principe di Galles. Una fonte vicina ai reali ha detto ‘Il re era molto seccato ma quello era l’accordo. Vuol dire che può continuare a stare lì ma pagherà l’affitto al Ducato e il resto del tempo sarà affittato. Il re ha accettato di pagare’. Questa era l’unica decisione che poteva prendere se voleva soggiornare nella proprietà da lui tanto amata”.