Re Carlo abdicherà in favore di William, previsione di Caprarica: “Ecco quando lascerà”

Non sarà certo un compleanno spensierato quello di Re Carlo, che il 14 novembre spegnerà 75 candeline. Alla festa non ci saranno Harry e Meghan e sembra che questo stia preoccupando il sovrano inglese.

“Per l’occasione intorno al sovrano si riunirà la famiglia e anche gli amici più stretti. Ma c’è la solita spina nel fianco, i Sussex, che raccontano di non aver ricevuto nessun invito, cosa che da Buckingham Palace negano con forza. Harry e Meghan, che a palazzo chiamano ‘gli innominabili’ potrebbero con la loro assenza rovinare la festa e amareggiare il padre di lui. – ha detto una giornalista de la Vita in Diretta – Anche con William non vanno bene le cose, ma Charles ha al suo fianco la sua più grande alleata, la sorella Anna”.

Re Carlo pronto ad abdicare?

Antonio Caprarica ospite di Matano a La Vita in Diretta ha fatto la sua personale previsione. Secondo l’esperto di reali, Charles abdicherà in favore del figlio, quando a Buckingham Palace vedranno crollare la popolarità della monarchia: “La verità è che le rughe non si addicono ai sovrani. Essendo la monarchia fatta del materiale delle favole, avete mai visto i principi azzurri di 75 anni? Il problema di lui è l’età e il non saper gestire la famiglia. La Regina Elisabetta era un caso a parte, aveva un materiale genetico eccezionale ed era salita al trono a 25 anni e il paese era invecchiato con lei. Se abdicherà presto? Re Carlo dice che servirà il paese fino a che Dio lo vorrà. Secondo me invece lui resterà sul trono fino a che capiranno che più tempo passa e meno la monarchia rimane popolare. A quel punto ci sarà il passaggio al figlio“.

Anche i media statunitensi hanno assicurato che nei prossimi anni ci sarà un passaggio del testimone. Secondo i magazine americani e britannici Charles avrebbe già parlato di questo con William.

