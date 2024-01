Re Carlo abdicherà in favore di William? “Il figlio di Diana sul trono, cambierà la monarchia”

L’abdicazione di Margrethe di Danimarca ha dato uno scossone a tutte le monarchie europee, soprattutto a quella inglese. Adesso nel Regno Unito i media stanno spingendo re Carlo ad abdicare in favore del figlio maggiore. Simon Jenkins sul Guardian ha scritto: “Sarebbe opportuno che non rimanesse sul trono fino alla morte e lo dovrebbe fare pensando al paese. La cosa più giusta sarebbe ritirarsi al momento giusto, quando William sarà ancora giovane e capace di riformare la monarchia“.

Il Daily Mail invece ha ipotizzato un’abdicazione entro il 2030: “Potrebbe pensare di passare il testimone a William nei prossimi anni. La nostra compianta regina non l’avrebbe mai fatto a causa degli eventi del 1936, quando lo zio abdicò e suo padre divenne re, ma i tempi cambiano e lui dovrebbe farlo presto“.

Re Carlo abdicherà davvero? Il massimo esperto italiano di reali dice di sì.

Il caso dell’abdicazione della regina danese e della possibilità che suo cugino ne segua l’esempio è stato trattato anche a Pomeriggio 5: “La notizia è arrivata in Inghilterra dove ora in molti si domandano se non sia il caso per il bene del regno di dare una rinfrescata anche qui. I giornali inglesi, primo tra tutti il Guardian, non lesinano al sovrano insistenti pressioni di seguire l’esempio della cara cugina di Danimarca e lasciare così ai più giovani William e Kate le stanze di Buckingham Palace“.

Antonio Caprarica ha rivelato che Re Carlo potrebbe davvero lasciare il regno nelle mani di William: “La monarchia ha un problema e si chiama longevità. Tu hai ricordato che il figlioletto di Margrethe Alexandrine Ingrid arriva al trono a ben 55 anni. Sembra un pischello, ma non lo è. Gli inglesi hanno un sovrano di una certa età. Elisabetta fece 70 anni nel 1996, quindi da allora gli inglesi hanno un sovrano che ha oltre 70 anni. Adesso è arrivato al trono un sovrano di ben 75 anni! Metti caso che dura come la madre, gli inglesi avranno anche il prossimo sovrano anziano. Se abdicherà anche lui? Il passaggio di mano è opportuno. La sua salute non è brillantissima e quindi io non dispero, il sovrano inglese è un uomo intelligente e arrivato a 80 anni decida di passare la mano all’uomo che può fare il cambio che ci vuole, una monarchia più giovane e repubblicana. Chi lo può fare meglio del figlio di Diana?”

