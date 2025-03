Rc Auto: Prezzo Medio di 417 Euro nel Quarto Trimestre 2024, Dati Ivass

Il prezzo della garanzia responsabilità civile auto (R.c. auto) per i contratti stipulati nel quarto trimestre del 2024 è mediamente di 417 euro, secondo quanto riportato dall’Ivass. A dicembre 2024, il premio medio era di 419 euro, con una lieve variazione a ottobre e novembre, dove si attestava a 416 euro. Questi dati indicano una stabilità dei premi nel periodo considerato, con una leggera oscillazione nei tre mesi. L’analisi suggerisce che, nonostante le piccole fluttuazioni, i costi per la garanzia R.c. auto si mantengono pressoché costanti, offrendo un quadro economico relativamente prevedibile per gli automobilisti. L’attenzione al monitoraggio dei premi di assicurazione è cruciale per comprendere le dinamiche del mercato e l’impatto sui consumatori. Le informazioni fornite dall’Ivass sono utili per valutare le tendenze e le strategie di acquisto da parte degli assicurati. In sintesi, il periodo analizzato presenta un trend di costi per l’assicurazione auto caratterizzato da una certa stabilità, malgrado le leggere differenze mensili nei premi medi osservati.