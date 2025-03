Rc Auto: Ivass segnala un aumento dei prezzi

I prezzi delle Rc auto sono in aumento. Secondo un’analisi dell’Ivass, il premio medio pagato a luglio 2024 ha registrato un incremento del 12,6% rispetto a gennaio 2021. La ricerca si basa su circa 3 milioni di contratti di assicurazione auto sottoscritti nel periodo indicato e utilizza i dati raccolti dalla rilevazione Iper. Questo incremento evidenzia una tendenza al rialzo dei costi delle polizze Rc auto, che potrebbe influenzare le decisioni degli automobilisti riguardo alla scelta della copertura assicurativa. Le dinamiche di mercato, le variabili economiche e le esigenze di tutela degli automobilisti sono fattori chiave che contribuiscono a questa crescita. L’analisi offre una panoramica utile per comprendere l’evoluzione del mercato assicurativo in Italia e per tenere sotto controllo i cambiamenti nei premi assicurativi. Le compagnie assicurative e gli utenti finali dovranno attentamente considerare queste informazioni nei loro futuri piani e strategie.