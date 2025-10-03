RC auto in Friuli-Venezia Giulia: premio medio e confronti

I premi per l’assicurazione auto in Friuli-Venezia Giulia sono aumentati del 3,6% rispetto all’anno precedente, con un premio medio di 444,10 euro. Nonostante questo incremento, la regione rimane la più economica d’Italia per le polizze auto, con un prezzo significativamente inferiore alla media nazionale di 645,58 euro, come riportato dall’Osservatorio RC auto di Facile.it – Assicurazione.it.

Andrea Ghizzoni, Managing Director delle assicurazioni di Facile.it, sottolinea che l’inflazione continua a influenzare le tariffe, ma è prematuro parlare di un trend consolidato. Il divario di oltre 200 euro tra il premio medio in Friuli-Venezia Giulia e quello nazionale evidenzia un mercato locale virtuoso, caratterizzato da bassa sinistrosità, buona penetrazione di garanzie accessorie e forte competizione tra le compagnie.

Analizzando i costi a livello provinciale, Gorizia risulta essere la più costosa con 489,27 euro (+8%), seguita da Trieste con 450,09 euro (+2,4%) e Udine con 440,04 euro (+4,4%). Pordenone, invece, è la più economica della regione con 420,77 euro (+1%).

I motivi del successo del Friuli-Venezia Giulia nel settore assicurativo includono un profilo di rischio contenuto, percorrenze medie e tassi di sinistrosità più bassi rispetto ad altre aree urbane, oltre alla forte concorrenza tra le compagnie che spinge alla trasparenza e al confronto dei prezzi.

Per risparmiare anche in un periodo di aumento dei premi, è consigliabile confrontare preventivi, valutare garanzie accessorie e opzioni di pagamento, nonché considerare l’uso della telematica per ottenere sconti.

Nei prossimi mesi, se l’inflazione dovesse scendere e la sinistrosità rimanere stabile, i premi potrebbero stabilizzarsi; viceversa, un incremento dei costi di riparazione o dei sinistri potrebbe mantenere le tariffe elevate.