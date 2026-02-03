RBA alza i tassi, inflazione in Australia resta ostinata

La Reserve Bank of Australia ha alzato i suoi tassi di interesse. La decisione centra le attese del mercato e segnala una ripresa delle pressioni inflazionistiche.

La banca centrale australiana ha aumentato i tassi di riferimento di 25 punti base, portandoli al 3,85%. Pur avendo registrato un calo sostanziale dal picco precedente, l’inflazione ha mostrato una ripresa significativa nella seconda metà del 2025. Secondo il board della RBA, parte di questo aumento riflette maggiori pressioni sulla capacità produttiva dell’economia. Di conseguenza, si stima che l’inflazione rimarrà probabilmente al di sopra dell’obiettivo per un certo periodo.

Lo statement della banca sottolinea che, sebbene alcuni fattori siano temporanei, è evidente una crescita della domanda privata più rapida del previsto. Le pressioni sulla capacità produttiva risultano maggiori delle stime precedenti e le condizioni del mercato del lavoro sono leggermente tese.