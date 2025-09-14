Razzismo nello sport: la testimonianza di Zaynab Dosso in Italia

Zaynab Dosso, atleta italiana, ha subito un grave atto di razzismo a Roma. Mentre si trovava in un bar con amici, una donna le ha urlato insulti razzisti chiedendole di tornare nel suo Paese. Dosso ha raccontato che le persone presenti all’episodio hanno reagito in modo inappropriato, rimanendo in silenzio o ridendo.

Recentemente, Dosso ha condiviso le sue riflessioni sull’accaduto, sottolineando che, sebbene non si siano più verificati episodi simili, porta ancora con sé “certi piccoli traumi”. Nonostante queste esperienze difficili, l’atleta cerca di trovare il lato positivo in ogni situazione che affronta.