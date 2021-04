Insultata per la sua nazionalità: una ragazza colombiana è stata allontanata dalla commessa di una cartoleria, che ha anche spruzzato in sua direzione un detergente per vetri. È accaduto nel pomeriggio di giovedì 1° aprile in un negozio del centro di Lecce. E la vittima delle offese, una 26enne residente da tempo a Leverano, è finita anche in ospedale per una forte irritazione agli occhi causata proprio dagli spruzzi. “Vai via da qui, sei una prostituta e ti devi allontanare con le malattie che porti qua” le ha detto una commessa dopo che la ragazza aveva chiesto di poter inviare del denaro ai propri familiari in Colombia tramite il servizio MoneyGram.

Senza un perché. “Ritengo – racconta la ragazza – che questo episodio sia estremamente grave non solo perché sono stata aggredita ingiustamente dalla commessa del negozio ma soprattutto per le gravi offese che mi sono state rivolte. Sono stata discriminata in quanto colombiana e perché, secondo la commessa, i miei soldi provenivano dall’attività di prostituta. Mi sono sentita fortemente umiliata da queste affermazioni – prosegue la ragazza – anche perché io guadagno onestamente i miei soldi lavorando per conto di una Cooperativa”. Così, tramite l’avvocata Lucia Longo, ha depositato una denuncia-querela ipotizzando i reati di lesioni, violenza privata oltre all’aggravante in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.