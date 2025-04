Razze di cani ormai estinte che forse non sapevi esistessero

Le razze di cani estinte ci raccontano storie affascinanti di un passato perduto, con caratteristiche uniche e motivi di estinzione vari. Una di queste è il Cordoba, originario dell’Argentina, un incrocio di Boxer, Mastino, Terrier e Bulldog, caratterizzato da un corpo robusto e pelo chiaro. La razza si estinse a causa della sua eccessiva aggressività durante l’accoppiamento.

Il Turnspit Dog, presente in Inghilterra durante il periodo Tudor, era usato per girare il girarrosto. Di taglia piccola e muscolosa, questa razza scomparve con l’avvento dei forni moderni. Il Toy Bulldog, sviluppato nel XIX secolo nel Regno Unito, era una versione più piccola del Bulldog inglese, ma la sua estinzione fu causata da problemi genetici e bassa fertilità.

Il Bullenbeisser, un cacciatore tedesco antenato del Boxer, era di taglia grande e muscolosa. È scomparso a causa dell’incrocio con altre razze, che portò alla formazione del moderno Boxer. L’English White Terrier, popolare in Inghilterra e precursore del Bull Terrier, ha subito una selezione indiscriminata che generò problemi di salute, portando alla sua estinzione.

Il Hawaiian Poi Dog, nativo delle Hawaii e usato come cane da compagnia e da caccia, era di taglia piccola-media e si estinse perché incrociato con altre razze, perdendo la sua originalità. Infine, il Cane lanoso della costa di Salish, allevato per la lana e la compagnia in Columbia Britannica e nello Stato di Washington, scomparve a causa dell’incrocio con cani europei, facendo perdere le tradizioni indigene. Queste razze ci ricordano la biodiversità e la storia dell’interazione tra uomo e cane.