Razze di cani con manto tigrato

I cani tigrati presentano un mantello di base marrone con strisce marrone scuro o nere, creando un aspetto simile a quello di una tigre. Diverse razze mostrano questo particolare colore, e non tutti i tigrati sono striati nello stesso modo: alcuni sono interamente tigrati mentre altri hanno macchie di colore. Le razze di grandi dimensioni includono l’Alano e il Cane Corso, entrambi noti per la loro grandezza e la loro natura affettuosa. I cani tigrati di taglia media come il Boxer e l’Akita sono altrettanto popolari; i Boxer sono amichevoli e energici, mentre gli Akita richiedono una socializzazione adeguata. I Pit Bull Terrier, nonostante l’aspetto muscoloso, sono noti per essere leali e affettuosi.

I Plott Hound sono cani da caccia di grandi dimensioni, energici e richiedono molto esercizio. I levrieri e i whippet hanno anche mantelli tigrati e sono generalmente dolci e affettuosi. Per quanto riguarda i cani di piccola taglia, il Boston Terrier, il Welsh Corgi e il Bassotto presentano diverse varianti tigrate. Il Boston Terrier è noto per il suo comportamento gentile e le sue dimensioni ridotte, mentre il Corgi gallese è atletico e affettuoso. Sebbene i bassotti non siano ufficialmente riconosciuti come tigrati dall’AKC, alcuni allevatori producono esemplari con quel mantello. Questi cani, in generale, richiedono attenzione e affetto, rendendoli ottimi compagni per le famiglie.