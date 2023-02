Razze di cani compatibili con il piccolo Munsterlander per farsi compagnia

Razze di cani compatibili con il piccolo Munsterlander: gli esemplari più adatti per trascorrere la giornata insieme e farsi compagnia.

A volte si procede all’adozione di un cucciolo senza riflettere bene, sul tempo che si ha a disposizione da potergli dedicare e si tende a trascurarlo.

Purtroppo, solo in seguito, ci si rende conto che il cane resta troppo tempo da solo e questo non giova alla sua salute mentale.

Spesso per correre ai ripari si pensa ad adottare un altro cane per tenergli compagnia, ma per fare ciò occorre conoscere bene le caratteristiche e lo stile di vita del proprio cane e di quello che si vuole adottare.

Nell’articolo di oggi andremo a conoscere le razze di cani compatibili con il piccolo Munsterlander. Vedremo quali sono e per quali caratteristiche risultano idonee alla convivenza.

Razze di cani compatibili con il piccolo Munsterlander

Le razze di cani compatibili con il piccolo Munsterlander sono tutti quei cani che condividono più che il carattere, lo stile di vita.

Perciò partiremo dalla descrizione del piccolo Munsterlander per poi capire quali sono le razze compatibili.

Il piccolo Munsterlander è un cane di taglia media che misura circa 54 cm al garrese e pesa circa 23 kg.

Discende dall’incrocio di due razze ossia il Bracco tedesco a pelo lungo e lo Spaniel tedesco a pelo lungo.

Il piccolo Munsterlander è originario della regione tedesca di Münster, nasce come cane da caccia, ma è anche un ottimo cane da compagnia per tutta la famiglia.

Si adatta a diversi stili di vita, può vivere bene sia all’interno che all’esterno, grazie al suo manto corto ma denso.

È intelligente, vivace, tenace, attento, amichevole e non ha difficoltà a relazionarsi con estranei, mostrandosi assolutamente tollerante anche con gli altri animali. Ma vediamo quali le razze compatibili con il piccolo Munsterlander.

Le razze di cani compatibili con il piccolo Munsterlander sono:

Norsk Lundehund;

Parson Russell Terrier;

Galgo espanol;

Circeno dell’Etna;

Norfolk terrier.

Norsk Lundehund

Il Norsk Lundehund è un cane socievole, affettuoso e dolcemente affabile con i bambini, un ottimo compagno per l’uomo.

Si tratta di un cane di piccola taglia, agile e leggero con una linea elegante, slanciata ma muscolosa e misura circa 35-38 cm al garrese e pesa circa 7-8 kg.

Adora giocare e ama la compagnia anche di altri cani. È molto equilibrato sa essere energico ma anche calmo. Riservato e diffidente con gli estranei ma mai aggressivo o ostile.

È sempre vigile e ama prendersi cura del suo padrone, non necessita di un padrone di polso, ma di una persona a cui piaccia passeggiare.

Il Norsk Lundehund è adatto anche come primo cane perciò, il padrone non deve essere per forza un esperto, ma necessariamente uno sportivo.

Il Norsk Lundehund si adatta con estrema facilità alla vita in appartamento anche se ama la vita all’aria aperta.

Occorre tenere presente che pur vivendo in casa, necessita di un’ora di esercizio al giorno.

Parson Russell Terrier

Il Parson Russell Terrier è cane agile e scattante, preferisce vivere all’esterno e fare attività.

Si tratta di un cane di taglia medio-piccola che misura circa 36 cm e pesa circa 5-8 kg.

Utilizzato nella caccia alla volpe, soprattutto per stanarla quando si rifugia in una tana, ma può essere anche un buon cane di famiglia e un eccellente cane da riporto nella caccia alle anatre.

È molto diffidente nei confronti degli estranei ma non è aggressivo e nonostante questa sua indipendenza non ama stara da solo in casa e deve essere abituato fin da cucciolo.

Tende a non ascoltare i comandi del padrone e necessita di socializzare fin da cucciolo in particolare con altri cani e gatti.

Il suo padrone ideale deve essere capace, disponibile e sportivo.

Galgo espanol

Il Galgo espanol è un abile cacciatore proprio come il piccolo Munsterlander, un’attività che condividono con entusiasmo.

Il Galgo espanol è cane intelligente, coraggioso, affettuoso, docile, ubbidiente, abbastanza pacato. Lega particolarmente con il proprio padrone, ma è molto diffidente con gli estranei.

Necessita di socializzare fin da cucciolo e di avere un buon addestramento, poiché la sua indole sospettosa viene fuori anche con altri cani.

Il Galgo è una razza di cane di taglia media, con un’altezza che si aggira intorno ai 70 cm per un peso che varia tra i 15 e i 23 kg, dall’aspetto elegante, corporatura longilinea, atletica e agile.

Cirneco dell’Etna

Il Cirneco dell’Etna è un ottimo cane da caccia, un buon cane da compagnia e un buon amico per il vostro piccolo Munsterlander.

Altro punto in comune è la passione per l’aria aperta, proprio come il piccolo Munsterlander che ha bisogno di stimoli per il corpo e per la mente.

È particolarmente leggero e agile, con un peso al massimo 12 kg, per un’altezza al garrese di 50 cm.

Si tratta di un cane da caccia primitivo, uno dei cani più antichi ancora esistenti.

Il Cirneco dell’Etna è un cane ubbidiente, fedele, dolce e molto legato al padrone, non si mostra mai aggressivo, al massimo diffidente con gli estranei, ma mai mordace.

Norfolk terrier

Il Norfolk terrier, è un cane energico, tenace, vivace, docile, mai aggressivo o ostile.

Il Norfolk terrier nasce come cacciatore di volpi, lontre e conigli selvatici, anche se ora è apprezzato come cane da compagnia.

Si tratta di un cane di piccola taglia, compatto, robusto e forte che misura 25 cm al garrese e pesa circa 4-5 kg, proprio grazie alle sue dimensioni si muove molto agilmente negli spazi ristretti.

È sempre vigile, pronto a proteggere il suo padrone ed è in grado di attaccare in caso di vero rischio ma generalmente è tranquillo con gli estranei.

Non necessita di un padrone con polso, ma di una persona a cui piaccia il movimento, passeggiare al parco e giocare, per questo risulta più adatto ai bambini che agli anziani.