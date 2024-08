Razze di cani che soffrono il caldo più delle altre razze. Scopri quali cani sono più sensibili alle alte temperature e come aiutarle.

Ti sei mai accorto che alcuni cani sembrano patire il caldo più di altri? Mentre alcuni scorrazzano felici sotto il sole altri preferiscono restare al riparo nell’ombra.

Ma perché accade questo? Cosa rende certe razze canine più suscettibili alle alte temperature? Sapevi che alcune razze sono più a rischio?

Scopri quali cani sono più sensibili al calore. Vediamo quindi, quali le razze di cani che soffrono il caldo più delle altre.

Razze di cani che soffrono il caldo più delle altre

Il caldo rappresenta una minaccia invisibile per i nostri amici a quattro zampe.

Alcune caratteristiche fisiche rendono certe razze di cani più sensibili al calore rispetto ad altre.

Fattori come la forma del muso, il tipo di pelo e la corporatura possono influenzare anche solo una passeggiata da renderla a piacevole a una situazione rischiosa se le temperature sono altre.

Questi fattori comportano più fatica a regolare la temperatura corporea tramite la sudorazione e l’ansimare che sono i principali metodi con cui i cani disperdono il calore.

A causa di queste difficoltà, i cani rischiano di sviluppare un colpo di calore, una condizione pericolosa e potenzialmente mortale.

Ecco alcune tipologie di razze di cani che soffrono il caldo più delle altre. Esse sono:

Razze brachicefale ( muso schiacciato);

Razze a pelo lungo e folto;

Altre razze a rischio.

Razze brachicefale

Le razze di cani brachicefale sono caratterizzate da un cranio corto e largo che danno origine a un muso schiacciato.

Queste razze possono avere problemi respiratori e di termoregolazione a causa proprio della conformazione del loro cranio.

Bulldog inglese e francesi: la struttura del loro muso schiacciato ostacola la respirazione e la capacità di disperdere il calore.

la struttura del loro muso schiacciato ostacola la respirazione e la capacità di disperdere il calore. Carlini: come i Bulldog, anche i Carlini faticano a regolare la temperatura corporea a causa del muso corto.

faticano a regolare la temperatura corporea a causa del muso corto. Boston Terrier: questa razza, caratterizzata da un muso piatto, è particolarmente predisposta alla sofferenza per il caldo.

questa razza, caratterizzata da un muso piatto, è particolarmente predisposta alla sofferenza per il caldo. Pechinese: il muso corto e la lingua spesso sporgente rendono il Pechinese più suscettibile al colpo di calore.

Razze a pelo lungo e folto

Le razze di cani a pelo lungo sono caratterizzate da un mantello folto e morbido che protegge dal freddo ma non dal caldo.

Inoltre richiedono cure regolari, in quanto si possono creare nodi e danneggiare il manto.

Husky siberiano: il loro denso mantello, adatto per sopportare i climi freddi, diventa un ostacolo in estate, impedendo al cane di disperdere il calore.

il loro denso mantello, adatto per sopportare i climi freddi, diventa un ostacolo in estate, impedendo al cane di disperdere il calore. Chow Chow: come l’Husky, anche il Chow Chow possiede un mantello spesso che lo isola dal freddo ma non aiuta con il calore.

come l’Husky, anche il Chow Chow possiede un mantello spesso che lo isola dal freddo ma non aiuta con il calore. Malamute dell’Alaska : questa razza nordica, con il suo pelo folto, è particolarmente sensibile alle alte temperature.

: questa razza nordica, con il suo pelo folto, è particolarmente sensibile alle alte temperature. Golden Retriever e Labrador Retriever: anche se il loro mantello non è denso come quello delle razze nordiche, trattiene calore, soprattutto nei cani in sovrappeso.

Altre razze a rischio

Basset Hound : il loro corpo tozzo e la pelle spessa rendono il Basset Hound particolarmente suscettibile al calore.

: il loro corpo tozzo e la pelle spessa rendono il Basset Hound particolarmente suscettibile al calore. Shar pei : le numerose pieghe della pelle in questa razza possono intrappolare umidità e calore.

: le numerose pieghe della pelle in questa razza possono intrappolare umidità e calore. Boxer: anche se non hanno il muso schiacciato come Bulldog, i Boxer possono avere difficoltà respiratorie che li rendono più vulnerabili alle alte temperature.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Un rischio che anche loro possono correre: quando fa caldo, fa caldo per tutti anche per i tuoi cani

Come aiutare un cane che soffre il caldo

Assicurati che il tuo cane abbia sempre a disposizione acqua fresca e pulita, soprattutto durante i periodi caldi.

Per proteggerlo dalle alte temperature, è consigliabile portarlo a passeggiare nelle ore più fresche della giornata, come al mattino presto o in tarda serata.

È importante anche creare uno spazio fresco e ombreggiato dove il cane possa riposare e trovare sollievo dal sole.

Puoi aiutarlo a sentirsi meglio bagnandolo con acqua fresca. Inoltre, è fondamentale riconoscere i segnali di un possibile colpo di calore nel cane, come respiro rapido, salivazione eccessiva, debolezza o vomito.

Se noti questi sintomi, contatta immediatamente il veterinario per prevenire conseguenze gravi.