Razze di cani adatte ad accompagnare una persona con disabilità

I nostri amici a quattro zampe sono tutti speciali. Ma vediamo quali sono le razze di cani più adatte ad accompagnare una persona con disabilità.

I cani sono animali molto speciali, alcuni di essi non solo sono animali domestici, ma possono essere addestrati per accompagnare e aiutare persone con disabilità. Sebbene siano capaci tutti i nostri amici a quattro zampe a donare felicità e serenità ad una persona, soprattutto quando è triste, non tutte le palle di pelo hanno le caratteristiche che servono per diventare un cane d’assistenza ai disabili.

Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono le caratteristiche che deve avere una palla di pelo per diventare un cane d’assistenza e soprattutto quali sono le razze di cani più adatte ad accompagnare e aiutare le persone con disabilità.

Razze di cane adatte ad accompagnare le persone con disabilità

I cani da assistenza sono quei cani che vengono addestrati e preparati per stare accanto alle persone che presentano una disabilità, ed aiutarle a svolgere le azioni quotidiane. In generale tutti i cani possono essere addestrati a svolgere determinate azioni, ma solo alcuni amici a quattro zampe possono essere addestrati per accompagnare le persone con disabilità, in quanto devono presentare caratteristiche precise.

Infatti, oltre ad essere calmo, affettuoso e docile, la palla di pelo deve presentare anche le seguenti caratteristiche:

Bassa aggressività

Grande capacità di apprendimento

Ottime reazioni a suoni e segnali

Tali caratteristiche sono importanti affinché il cane possa essere capace di stare accanto alle persone con diverse disabilità e aiutarle nella vita quotidiana. Ma quali sono le razze di cane più adatte a fare ciò e che possono presentare tali caratteristiche? Le razze di cane raccomandate dagli esperti che possano dare assistenza o compagnia alle persone con disabilità sono:

Cosa imparano a fare i cani in base alla disabilità della persona da assistere?

Abbiamo visto quali sono le principali razze di cani adatte ad accompagnare e aiutare una persona disabile. Ma in cosa devono essere addestrati i cani in base alle disabilità della persona che devono assistere?

Le disabilità che possono presentare le persone sono molte, e a seconda di essa il cane deve essere addestrato a compiere determinate azioni.

I cani da assistenza per persone con disabilità fisiche vengono addestrati a prendere oggetti dal pavimento, ad aprire e chiudere porte o cassetti quando è necessario, e ad accendere gli interruttori di casa. Sono addestrati a fare tutto ciò che la persona non riescono a fare.

I cani che devono assistere le persone con disabilità uditive vengono addestrati ad avvisare la persona dei vari suoni, che sia il suono del telefono, di un allarme, il pianto di un bambino, e sono addestrati a portare la persona in questione nel luogo dove è presente il suono.

Mentre, come possiamo facilmente notare anche per strada, i cani da assistenza per persone con disabilità visive, comunemente chiamati cani guida, sono cani che accompagnano, letteralmente, la persona dove deve andare. Oltre ai cani da assistenza uditiva, visiva o fisica ci sono anche altri cani di assistenza: