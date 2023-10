Razza di cane vietata dal Governo: ritenuta troppo pericolosa

Il Governo ha deciso di vietare una razza di cane perché ritenuta pericolosa per la salute pubblica, ecco quale.

Ci sono diverse razze di cane nel mondo. Alcune sono note per la loro dolcezza e per il fatto di poter essere addestrate senza troppi problemi. Altre hanno la fama di essere aggressive.

Sappiamo bene che in alcuni casi gioca un ruolo fondamentale l’educazione. Però, c’è una razza di cane che è stata vietata e la decisione del Governo è irrevocabile. Si tratta di una decisione che entrerà in vigore dal prossimo anno.

Vediamo di quale razza si tratta e che cosa è successo per portare le autorità a questa decisione drastica che sta creando moltissime polemiche. Ci sono ragioni che portano al divieto e ragioni che vanno contro tutto questo. Analizziamo da vicino la situazione.

Razza di cane vietata: la decisione

In Italia non ci sono leggi o norme contro una razza di cane, anche se sono presenti numerosi dibattiti. La situazione è diversa in Gran Bretagna dove il Governo ha deciso di vietare dal prossimo anno avere una razza in particolare, protagonista della cronaca degli ultimi anni con episodi molto gravi e spiacevoli.

Da anni il Regno Unito cerca di fermare la diffusione di alcune razze di cani ritenute troppo aggressive. In particolare, negli anni Novanta hanno reso illegali le seguenti razze: Tosa, Dogo argentino, Fila brasileiro, American Pitbull terrier. Oggi il Governo ha deciso di aggiornare la lista e inserire anche l’American Bully.

Negli ultimi due anni nel paese ci sono stati una serie di attacchi da questi cani che in alcuni casi si sono rivelati fatali per le persone coinvolte. Soltanto nel 2022 ci sono stati tre attacchi mortali. La situazione è diventata critica anche perché, a seguito di questi episodi, le persone hanno iniziato ad abbandonare cani American Bully.

È iniziata un’enorme diatriba tra chi voleva vietare la razza e chi, invece, sostiene che non si debba giudicare un cane per la sua razza, ma solamente per le azioni del singolo. Alla fine, il Governo ha deciso di rendere illegale l’American Bully a partire dalla fine del 2023.

Cosa accadrà

Gli esperti parlano da sempre di “potenziale” aggressività ma molto dipende dall’ambiente in cui un cane di questa razza cresce e dall’educazione che riceve.

Il problema nel Regno Unito è stato nel corso degli anni di una riproduzione e di una vendita, anche online, di questa razza senza che le persone avessero le competenze per gestirla. Si parla sia di allevatori che di proprietari.

La situazione è diventata insostenibile e, soprattutto dopo questa legge, moltissime persone stanno cercando di disfarsi del proprio cane. Le autorità inseriranno a fine anno la razza nella lista di quelle illegali e poi tutti gli American Bully presenti nel paese saranno sequestrati e soppressi.

L’unico modo per impedirlo è rivolgersi ad un giudice, il quale dovrà effettuare una valutazione sia sul proprietario che sul cane. Se saranno ritenuti idonei, rilascerà un certificato di idoneità e il cane potrà vivere. Però, deve essere sterilizzato, avere il microchip ed essere portato in giro con la museruola.