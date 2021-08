Raz Degan avrebbe avuto una trattativa con gli autori del Grande Fratello Vip e quando la notizia è trapelata online l’ex modello israeliano ha sbottato negando tutto: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti“.

La notizia del contatto fra Degan ed il GF Vip, nonostante la smentita, è stata confermata dal giornalista Davide Maggio che ha svelato anche i motivi del mancato accordo: troppi soldi richiesti.

“In barba a post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella casa più spiata d’Italia c’è stata ma – come per primi vi abbiamo rivelato sui social – non è andata a buon fine. La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie. Ora, che un personaggio non voglia prendere parte al reality show di Canale 5 è una scelta sacrosanta. Che si alzi la posta in gioco e i giochi non vadano come si desidera e poi si ‘difenda’ la propria immagine di ‘troppo figo per partecipare ad una casa piena di spazzatura’ (cit.) ci fa ridere parecchio”.