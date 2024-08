Raz Degan ha tradito la Barale con una vip, Paola ora conferma il nome

Fidanzati per oltre un decennio, poi la rottura, ma quando Raz Degan ha partecipato a L’Isola dei Famosi sembrava che potesse riaccendersi la fiamma con Paola Barale, alla fine però non è successo e i due sono rimasti amici. A distanza di molto tempo, oggi la showgirl è tornata a parlare della relazione con l’ex naufrago in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Candida Morvillo ha chiesto a Paola Barale del presunto tradimento del suo ex con Kasia Smutniak e lei non ha negato, anzi.

“Se fui tradita clamorosamente da Raz Degan con Kasia Smutniak? Ho perdonato. Nell’arco di una relazione lunga, ti metti in discussione. Ma, ormai, sono antiperdono, perché ho perdonato e poi ho scoperto che lui ci era ricascato. E lì ho dovuto imparare a lasciare anche se ero ancora innamorata. Da allora, davanti a un uomo, mi chiedo se sta dicendo la verità o è un fake. Poi: spero ancora di aprire un portone e sbattere contro l’uomo della mia vita, ma quell’uomo non mi metto a cercarlo, non mi manca. Io invece non ho mai avuto due partner in contemporanea. Mi è successo di tradire quando un rapporto era agli sgoccioli. Ora, non tradirei più: accetterei la fine del rapporto e lascerei. Se accetti un rapporto che non funziona più, sbagli e non puoi lamentarti se vieni tradito. Dal 2015 sono single. Ma questo non significa che non ho avuto qualcuno. Sono per la “situationship” più che per la relationship. È ora che le donne possano ammettere di avere una vita sessuale senza essere giudicate”.

Paola Barale e il tradimento di Raz Degan, i vecchi articoli.

Più di dieci anni fa Il Mattino e Io Donna hanno parlato delle presunte corna con Kasia: “La showgirl e il modello israeliano sono stati fidanzati per 13 anni, prima di lasciarsi definitivamente nel 2015 per non precisate ragioni. Per la verità, stando ad indiscrezioni, nel 2009, lui l’avrebbe tradita con Kasia Smutniak conosciuta sul set di Barbarossa di Renzo Martinelli, mandando in crisi il rapporto. Il modello e Kasia furono paparazzati in piscina a Ostuni, mentre si scambiavano effusioni”.