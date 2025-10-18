21.9 C
Roma
sabato – 18 Ottobre 2025
Gossip

Raz Degan e Paola Barale: l’amore tra ricordi e rancore

Da stranotizie
Raz Degan e Paola Barale: l’amore tra ricordi e rancore

Raz Degan e Paola Barale non sono più una coppia da anni, ma il loro legame continua a suscitare grande interesse. Recentemente, i riflettori si sono accesi sulla loro storia quando Gianni Sperti, ospite a “Verissimo”, ha rivelato che durante il suo matrimonio con Paola scoprì che lei si frequentava con Raz. Questo ha portato Sperti a sentirsi tradito, sebbene abbia dichiarato di non portare rancore e di considerare l’episodio ormai superato.

Poco dopo, Degan è stato intervistato nel programma “Ciao Maschio” da Nunzia De Girolamo. Mostrandogli una foto romantica di lui e Paola, il regista ha reagito evidenziando che ha vissuto 14 anni felici con l’ex compagna. Ha spiegato di preferire mettere da parte i ricordi negativi e di concentrarsi solo su quelli positivi. “Ricordare le perle e buttare via le porcherie”, ha affermato, sottolineando l’importanza di conservare solo i bei momenti.

Tuttavia, le opinioni non sembrano coincidere. Paola, infatti, ha espresso critiche nei confronti di Degan, definendolo “una persona fastidiosa” e lamentando di essere stata trattata da “scema”. Ha anche rivolto parole dure a Gianni Sperti, affermando che entrambi non hanno avuto il coraggio di instaurare un rapporto sincero e leale, descrivendoli come uomini incapaci di “essere loro stessi”.

