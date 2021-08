Raz Degan era uno dei personaggi dati quasi per certi nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Qualcosa però poi è andato storto e ieri l’ex naufrago ha scritto: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti“.

Ma siamo così sicuri che l’ex modello non abbia mai accarezzato l’idea di entrare nella casa più spiata d’Italia? Anche perché in passato non ha considerato spazzatura altri reality.

Secondo Davide Maggio il vero motivo per cui è saltata la partecipazione di Raz Degan al GF Vip sarebbe di natura economica. Pare infatti che l’attore abbia chiesto una cifra davvero alta per entrare nel reality e starci 30 giorni.

“In barba a post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella casa più spiata d’Italia c’è stata ma – come per primi vi abbiamo rivelato sui social – non è andata a buon fine. La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie. Ora, che un personaggio non voglia prendere parte al reality show di Canale 5 è una scelta sacrosanta. Che si alzi la posta in gioco e i giochi non vadano come si desidera e poi si ‘difenda’ la propria immagine di ‘troppo figo per partecipare ad una casa piena di spazzatura’ (cit.) ci fa ridere parecchio”.