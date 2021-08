Raz Degan e Cristina D’Avena sono due nomi che spesso sono stati associati al Grande Fratello Vip e lui, proprio qualche settimana fa, era stato dato quasi per certo come nuovo concorrente della sesta edizione. Ma così non sarà. Né il modello né la cantante, infatti, vorrebbero mai partecipare al reality show. Sono stati piuttosto categorici.

Raz lo ha scritto su Instagram, smentendo i rumor:

“Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti”.

Mentre Cristina, più educatamente, ha dichiarato che non farebbe mai un reality perché non riuscirebbe ad essere sé stessa con le telecamere perennemente puntate addosso.

“Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perdo un sacco di cose belle. Fra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte. Ma non riuscirei ad essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”.

Peccato, perché sarebbero due bei concorrenti.

Raz Degan e Cristina D’Avena dicono NO al Grande Fratello Vip, ecco chi troveremo in casa