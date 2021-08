Raz Degan è tornato a parlare del Grande Fratello Vip pur definendolo “casa piena di spazzatura”. Dopo aver inizialmente smentito i rumor che lo volevano un prossimo concorrente:

“Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti“.

E’ tornato all’attacco per smentire l’ultima indiscrezione lanciata da Davide Maggio, che parlava di richiesta esorbitante da parte del modello per partecipare (circa 500 mila euro per un mese di programma).

Raz Degan e la richiesta esagerata: il motivo per cui non è stato preso al GF Vip https://t.co/0VT52P7KpT — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 16, 2021

Raz Degan, la smentita sul cachet: “Fake News!”

“Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha…La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare… Ora basta, vado a pescare 🐟🤠 #fakenews”.

Raz Degan col suo carattere spesso scontroso sarebbe stato un ottimo concorrente per il Grande Fratello Vip, anche se non capisco questa sua ossessione nell’etichettare ogni volta il programma “spazzatura” e parlando addirittura di “dignità non in vendita”. Lui stesso ha partecipato (e vinto!) un reality show di Canale 5, era L’Isola dei Famosi ed era il 2017. Avrà cambiato idea in questi quattro anni?