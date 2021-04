Bentornati nella rubrica ‘le magiche sparate di Akash Kumar‘. Il modello (top che a 6 anni ha fatto campagna Benetton top di brand top) dopo aver dichiarato di non conoscere Ilary Blasi (che a quanto pare non è top e non ha fatto campagne Benetton a 6 anni), ieri ha detto di essere dieci volte più bello di Raz Degan, che ovviamente non è top. L’ex naufrago (che dichiara di aver vinto L’Isola nonostante soli 7 giorni di permanenza) è stato intervistato dai giornalisti di Casa Chi e si è agitato quando Azzurra Della Penna gli ha chiesto se per la “sua Isola” di fosse ispirato a Raz Degan.

“Io Akash Kumar non ho bisogno di essere o imitare Raz Degan. Ho la mia personalità, lui ha la sua carriera io ho la mia. Io a sei anni ero in campagna Benetton e invece lui è partito con lo Jägermeister, capito? E io non copio proprio nessuno. Nella vita mai, non devo fare Gabriel Garko o Raz Degan. Se devo dirla tutta penso di essere dieci volte più bello di lui, scusami è. Sono un metro e novantuno, ve lo ricordo bene. Se voi mi dite che volevo fare Raz Degan 2 allora io vi rispondo.

Raz Degan lo conosco e fa molto il buddista e induista. Io sono indiano e sono induista. Nella mia religione non c’è scritto che il cibo non va condiviso con gli altri compagni. Io vedevo delle scene che lui prendeva il cibo e… allora non puoi dire che sono Raz Degan, io sono la persona più buona del mondo.

Io sono induista, se volevate che facessi il Raz Degan, potevo farlo. Però non sono fatto così. Non mi è piaciuta la sua Isola. Mi ricordo una scena che lui ha preso il cibo e l’ha buttato per terra con i suoi compagni che stavano morendo di fame e lì non sei umano”.