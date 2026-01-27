RAYE annuncia nuovo album

La superstar globale RAYE annuncia l’uscita del suo nuovo album, intitolato THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE, prevista per il 27 marzo 2026. L’album è già disponibile in pre-order sul suo store ufficiale e sarà strutturato in 4 “stagioni”, con ogni lato del vinile dedicato a una stagione diversa, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio sonoro che inizia nell’oscurità e si conclude nella luce.

RAYE ha dichiarato che la musica è medicina e che sta creando qualcosa che sia di conforto per le persone che ne hanno bisogno. Il suo recente singolo “WHERE IS MY HUSBAND!” ha raggiunto la numero 1 nel Regno Unito e ha superato i 600 milioni di stream, ottenendo la certificazione Platino. Il singolo è entrato nella Top 10 in molti paesi e ha raggiunto la Top 20 della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti.

RAYE ha recentemente iniziato il suo tour sold out da 51 date “THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC” e sarà anche special guest nel The Romantic Tour di Bruno Mars per 27 show negli stadi negli Stati Uniti. Dal suo debutto, RAYE ha piazzato 20 singoli nella Top 40 del Regno Unito e ha superato i 10 miliardi di stream complessivi, vincendo numerosi premi, tra cui sei BRIT Awards e un Ivor Novello come Songwriter of the Year.