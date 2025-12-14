Ray J contro Kim Kardashian

Ray J afferma di aver approfondito la legge RICO e di aver anche discusso con un bot di intelligenza artificiale, il che lo ha portato a concludere che Kim Kardashian e Kris Jenner sono due racketeer. In documenti legali, Ray J ribadisce le sue accuse di racketeer contro Kim e Kris, spiegando perché ritiene che il termine di racketeer si adatti a loro.

Ray J afferma che Kim e Kris hanno cospirato con Vivid per “truffare il pubblico con la loro falsa causa” prima dell’uscita del noto video hard. Inoltre, sostiene che le Kardashian hanno commesso frode con la carta di credito contro la sua famiglia, accumulando una spesa di 850.000 dollari.

Ray J afferma anche che Kim e Kris lo hanno “truffato” facendogli firmare un accordo che includeva una clausola che gli vietava di menzionare o riferirsi pubblicamente al video hard e che hanno inviato i loro avvocati per “estorcergli” denaro dopo che lui aveva risposto a domande sul video hard in un podcast di giugno.

Ray J conclude affermando che, secondo lui, Kim e Kris hanno ripetutamente intrapreso un’attività criminale e di racketeer, violando la legge RICO più e più volte. Inoltre, li paragona a Diddy, che è stato processato per RICO e assolto da quelle accuse, sostenendo che le violazioni di RICO di Kim e Kris sono peggiori.

Infine, Ray J afferma di aver consultato ChatGPT per aiuto e sostiene che il bot di intelligenza artificiale ha “consolidato” le sue convinzioni che Kim e Kris siano racketeer.