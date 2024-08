Ravviva la tua Estate con questo Karaoke + microfono a soli 19€!

JYX Karaoke Professionale Completo, Karaoke con Microfono svolterà la tua estate! Oggi puoi prenderlo con il 20% di sconto, a soli 19,19€! Offre un suono potente e chiaro, gli altoparlanti forniscono bassi profondi e alti nitidi, con doppio speaker, effetto tridimensionale marcato e caratteristica di luce LED per riempire l’atmosfera come vuoi.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Divertiti a camuffare la tua voce e quella dei tuoi amici con 5 suoni diversi per rendere il parlato più interessante. Ovvero: Originale, Voce Femminile, Voce Maschile, Voce di Bambino, Voce di Mostro.

La batteria ricaricabile integrata da 1200 mAh garantisce 6-8 ore di divertimento. Ideale per feste di compleanno, eventi all’aperto, viaggi, ecc.

Abilitato per il Bluetooth, riproduce musica da una scheda TF o un’unità USB. Con una trasmissione del segnale stabile fino a 10 m / 32,8 ft, è adatta a tutti i tuoi dispositivi preferiti, come iPhone, telefono Android, iPad, tablet, PC e così via. Insomma, tanto divertimento assicurato!

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l’accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!