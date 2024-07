Ravioad Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1,2m Caricabatterie iPhone Carica Rapida in Nylon per iPhone 14/13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5/5c/5s

8,99€ - 5,94€

Sincronizzazione e Ricarica Rapide

RAVIAD Cavo Lightning costruito con un chip originale, questo prodotto supporta la ricarica ultraveloce (corrente 2,4 A), che può essere più veloce del 20% rispetto ai cavi senza il chip originale.

Cavo iPhone

Il cavo Lightning iPhone Mfi non fa apparire messaggi di avviso, protegge la batteria da sovratensione e sovracorrente, protegge te e il tuo dispositivo.

Più Affidabile

Questo cavo iPhone MFi adotta il terminale C89 originale chip intelligente, completamente compatibile con i dispositivi iPhone con porta iPhone a 8 pin. La guaina in tessuto di fibra di nylon avvolge il cavo dati dell’iPhone e può resistere ad almeno 20.000 test di flessione del ciclo.

Lunghezza Perfetta

Il flessibile cavo nylon intrecciato 1.2M resistente e senza grovigli è perfetto per una varietà di esigenze di connettività quotidiane ed è altamente portatile.

Compatibile Con iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus Compatibile Con iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Mini Compatibile Con iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Mini Compatibile Con iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone X / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR Compatibile Con iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone 6s / iPhone 6s Plus / iPhone 6 / iPhone 6 Plus Compatibile Con iPhone SE 2020 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5

【Certificazione MFi】Grazie al terminale originale C89 e allo smart chip, La certificazione MFi garantisce la piena compatibilità con i dispositivi dotati di connettori a 8 pin, non verrà mostrato alcun messaggio di avvertimento.

【Perfetta Compatibilità】Questo caricatore cavo iphone certificato è compatible con I seguenti dispositivi iPhone: iPhone 13/13Pro/13Pro Max/12/12Pro Max/11/11Pro/11 Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8 Plus/8/7 Plus/7/6s Plus/6s/6 Plus/6/5s/5c/5.

【Cavo iPhone Più Conveniente】Con una corda di circa 1.2 metri. L’estrema lunghezza del cavo ti offre la libertà aggiuntiva di caricare i tuoi dispositivi quando sei a letto, in ufficio o persino nel sedile posteriore della tua macchina.

【Materiali di Qualità Superiore】Il tessuto di rivestimento fatto in Nylon ultra duraturo rendono il cavo anti nodi e resistente contro gli strappi e l’utilizzo giornaliero. E’ realizzato per sopportare oltre 20.000 inserimenti, collega e scollega i tuoi dispositivi senza alcuna preoccupazione.

【Garanzia a Vita】La Garanzia a vita della RAVIAD assicura una fruizione a lungo termine del Vostro acquisto. Ti invitiamo a contattarci per ogni richiesta o domanda – Siamo qua per aiutarti.