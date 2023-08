RAVIAD Cavo USB C a Lightning 2M Certificato MFi Cavo iPhone Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 14 13 12 Pro Max Mini SE 2020 XR XS X 8 8 Plus 7 6s 6

Dal marchio

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9,3 x 9 x 0,8 cm; 50 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 dicembre 2020

Produttore ‏ : ‎ RAVIAD

ASIN ‏ : ‎ B08PQS432L

Numero modello articolo ‏ : ‎ RAVD-001-BW-18

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Ricarica Rapida e Sync】Cavo iPhone USB C fornire trasferimento di dati stabile e sicuro film, musica e altri file e ricarica rapida con iPhone, iPad, e Macbook. ( Nota: per ottenere una ricarica rapida è necessario un caricatore da muro con porta USB-C. )

【iPhone Cavo Certificazione】È piena compatibile con iPhone, iPad e garantiscono una carica sicura. Può proteggere i tuoi dispositivi e la batteria da sovracorrenti e sovratensioni. E questo caricatore non verrà visualizzato nessun messaggio di preavviso.

【Elevato standard di qualità】Il materiale di nylon è più forte e flessibile e protegge contro l’usura di giorno in giorno. Connettore in oro per assicurare una conduttività e stabilità superiori. Ogni eccezionale connettore in alluminio resiste al calore e alla corrosione.

【24 mesi di garanzia】i Cavo ricarica iPhone USB C offrono garanzia di sostituzione di 24 mesi e garanzia di soddisfazione. Se avete domande o suggerimenti, . Siamo sempre a tua disposizione.