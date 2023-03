RAVIAD Cavo iPhone Corto, 30CM Caricatore iPhone [Certificato MFi] Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 13 12 11 Pro Max Mini XR XS X 8 7 6 Plus 6s 6 SE 5 5s 5c- Nero

Descrizione prodotto

Carica Rapida e Trasmissione Dati:

ili di rame stagnati all’interno e valore di resistenza inferiore assicurano una corrente massima a 2,4 A e trasferiscono dati fino a 480 Mb / s, il che può far risparmiare tempo e proteggere i dispositivi. Non verrà mostrato alcun messaggio di avvertimento.

Chip Intelligente

Lo Chip intelligente promettono per riconoscere e connettere subito i tuoi dispositivi e prevenendo il surriscaldamento e il sovraccarico.

MFi

iPhoneOgni RAVIAD Cavi iPhone contiene un MFi chip, il che significa che il cavo iphone è completamente compatibile con idispositivi iPhone. Non verrà mostrato alcun messaggio di avvertimento.

Cavo Ricarica per iPhone di Alta Qualità:

Il cavo è capace di resistere a carichi fino a 50kg, la treccia di nylon Premium aggiunge durata extra e senza grovigli con una durata di piega di 10,000+.

Compatibilità Perfetta:

iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 MiniiPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 MiniiPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone X / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XRiPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone 6s / iPhone 6s Plus / iPhone 6 / iPhone 6 PlusiPhone SE 2020 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5

Portatile & Comodo da Usare

La lunghezza di 30 cm è la scelta ideale per risolvere problemi disordinati. 1 Pezzi 0.3m cavi iphone per la ricarica in auto, pc, batteria esterna, ecc.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9.3 x 9 x 0.8 cm; 10 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 16 maggio 2022

Produttore ‏ : ‎ RAVIAD

ASIN ‏ : ‎ B09YCMWPF5

Numero modello articolo ‏ : ‎ RAVD-001-BW-12

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Ricarica Rapida e Trasferimento Dati】Il Cavo ricarica iphone dallo 0% al 40% circa 30 minuti, support la carica fino a 5V/ 2.4A, con la velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps.

【Compatibilità Perfetta】Filo caricatore iphone 30cm compatibile con iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE 2020, iPhone SE e altri modelli.

【Ultra Durabilità】 Cavo caricatore iphone che è avvolto in una guaina di nylon a doppia treccia, può sopportare 10000+ test di piegatura, e più durevole, contro l’usura di giorno in giorno.

【Garanzia 24 Mesi】 24 Mesi Garanzia della RAVIAD cavo iphone corto assicura una fruizione a lungo termine del Vostro acquisto. Ti invitiamo a contattarci per ogni richiesta o domanda – Siamo qua per aiutarti.

4,99 €