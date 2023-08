RAVIAD Cavo iPhone, [3 Pack 1M] Caricabatterie iPhone [Certificato MFi] Carica Rapida Cavo iPhone Nylon Caricatore per iPhone 13 12 11 Pro Max XR XS X 8 Plus 8 7 Plus 7 6s Plus 6s 6 Plus 6

Dal marchio

Affidabile

I prodotti RAVIAD sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità e test di conformità e sono assolutamente sicuri.

Servizio

Un servizio di alta qualità consente di acquistare con fiducia.

Concetto di base

Il nostro obiettivo è soddisfare i clienti, ottimizzare i prodotti e fare progressi continui.

RAVIAD Cavo iPhone

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9,3 x 9 x 0,8 cm; 30 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 dicembre 2020

Produttore ‏ : ‎ RAVIAD

ASIN ‏ : ‎ B08PY4KL8V

Numero modello articolo ‏ : ‎ RAVD-001-BW-18

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

[Lunghezza Perfetta] 1M MFi Certificato Cavetto iPhone sono comodi da usare quando si è a letto, in auto o in ufficio. Questi Cavi iPhone resistenti e privi di grovigli sono ideali per una varietà di esigenze.

[Elevato Standard di Qualità] Il materiale di nylon è più forte e flessibile e protegge contro l’usura di giorno in giorno. Connettore in oro per assicurare una conduttività e stabilità superiori. Ogni eccezionale connettore in alluminio resiste al calore e alla corrosione.

[Perfetta Compatibilità] La Cavo iPhone compatibile con iPhone 13 Pro Max 13 Pro 13 13 Mini 12 Pro Max 12 Pro 12 12 Mini 11 Pro Max 11 Pro 11 SE 2020 XR XS XS Max 8 Plus 8 7 Plus 7 6s Plus 6s 6 Plus 6 5s 5c 5 SE ecc.

[24 mesi di garanzia] i prodotti RAVIAD Cavo ricarica iPhone offrono garanzia di 24 mesi e garanzia di soddisfazione al 100%. Se avete domande o suggerimenti, non esitare a ottieni un aiuto competente ed efficiente da noi.